Galatasaray Osimhen’in bonservisi için Suudi Arabistan kulübü Al Hilal ile kıyasıya bir yarışa girdi… Galatasaray’ın 20 milyon avroluk maaş teklifine karşı Al Hilal ekibi 30 milyon euroluk bir teklifle Nijeryalı yıldızın kapısını çalmıştı. Osimhen, Suudi Arabistan ekibinin ilk teklifini kabul etmezken Al Hilal yeni bir teklifte bulundu.

İtalyan basınına göre Suudi kulübü Al Hilal, Victor Osimhen'e 40 milyon Euro maaş teklif etti. Osimhen ise bu teklifi kabul etti. Öte yandan bonservis için Suudi Arabistan ekibi, Napoli'ye 70 milyon euro önerdi. Kulüpler arasındaki görüşmelerde 5 milyon euro fark var. Napoli 75 milyon euronun tamamını istiyor.

Osimhen geçen sezon Galatasaray ile 41 maça çıktı. Nijeryalı yıldız takımına 37 gol 8 asistlik katkı sağladı.