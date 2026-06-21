Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci hafta mücadelesinde Almanya ile karşılaştı. Almanya, uzatmalarda bulduğu golle Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya ise Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Singo damga vurdu. Singo maçın 82'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sakatlık sonrası kendisini yere bırakan Singo gözyaşlarına hakim olamadı. Bu durum ise Singo'nun sakatlığının ciddi olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Singo'nun çıkarken sol arka bacağını tutması ise dikkatlerden kaçmadı.

AYNI YERDEN SAKATLANDI

Singo'nun sakatlığının ne olduğu merak konusu olurken, Fildişi Sahili ve Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Singo'nun sakatlığı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Singo, daha önce de Galatasaray’da uzun süre sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Singo'nun yine aynı yerden sakatlanması Galatasaray taraftarını endişelendirdi.