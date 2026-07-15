Galatasaray'da sözleşme yenileme görüşmeleri adeta yılan hikayesine dönen Mauro Icardi için kritik gün, bugün. Yönetimin ve Arjantinli yıldızın ortaklaşa vereceği kararın yarına dek netlik kazanması bekleniyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANACAK

Sarı-Kırmızılıların transfer planlamasında cevaplanması gereken soruların başında "Icardi'nin durumu" geliyor. Arjantinli golcüyle yola devam edilmesi halinde yerli bir yedek santrfor alınarak diğer bölgelere yoğunlaşılacak. Ancak Icardi'yle ayrılık kararı çıkması halinde Osimhen ile birlikte oynayacak ve rotasyona girecek oyuncu da planlamada önemli bir yer tutacak.

"BU KEZ ÇOK İYİMSERİM"

Gazeteci Mustafa Özgür Sancar'a konuşan Icardi'nin menajeri Elio Pino ise bu kez üstü kapalı değil, net ifadeler kullandı. Pino, "Başkan Dursun Özbek'le müzakeremiz devam ediyor. Bu kez çok iyimserim. Galatasaray dışında hiçbir takımla görüşmüyoruz. Çok süreceğine inanmıyorum, kısa sürede sonuç alırız" diyerek 33 yaşındaki yıldızın takımda kalmasına dair yeşil ışık yaktı.

"TAKIMIN BAŞARISI HER ŞEYİN ÖNÜNDE"

Öte yandan iki gün önce DHA'ya konuşan Okan Buruk ise Icardi'nin durumuna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Icardi için de öyle. Bu kadar özel bir oyuncunun oynamadığında mutsuz olması kadar doğal bir şey yok ama Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı, her şeyin önünde. Bizim için çok önemli, değerli. Herkesin sevdiği, değer verdiği bir oyuncu. Ondan hiçbir zaman olumsuz bir şey görmedik."

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'da 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan ve ilk 3'ünde kilit rol oynayan Mauro Icardi, bu süreçte Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik skor katkısı sağladı. Arjantinli yıldız, kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'yi (72) geçerek Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını aldı.