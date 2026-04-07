Adı sıklıkla Galatasaray ile anılan Bernardo Silva’nın geleceği merak ediliyor…La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Juventus, Bernardo Silva’nın menajeri Jorge Mendes ile görüşmelere başladı. İtalyan ekibinin, Portekizli yıldız için 3 yıllık, opsiyonlu olarak 4. yıla uzayabilecek bir sözleşme teklif ettiği belirtildi. Haberde ayrıca, oyuncuya sezon başına en az 7-8 milyon euro maaş önerildiği ifade edildi.

31 yaşındaki futbolcu 11 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası öncesinde geleceğini netleştirmek istiyor. Bernardo Silva, turnuvaya yeni takımını belirlemiş olarak gitmeyi hedeflerken, karar sürecinde ailesi ve menajeriyle birlikte hareket edecek.

GALATASARAY’IN PLANI

Galatasaray cephesi de Bernardo Silva transferi için özel bir plan hazırlıyor. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane transferinde izlediği yolu bu kez Bernardo Silva için uygulamayı amaçlıyor. Sarı kırmızılılar ligler devam ederken oyuncuya cazip bir teklif iletip transferi gerçekleştirmek istiyor.

Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla 43 karşılaşmada görev aldı. Portekizli yıldız, bu süreçte 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.