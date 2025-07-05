Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için girişimlerine devam ediyor… Inter yönetimiyle bir görüşme gerçekleştiren Çalhanoğlu, ailesiyle birlikte Türkiye’de yaşamaya karar verdiğini, Galatasaray’a transferi konusunda kendisine kolaylık sağlanmasını istemişti.

Fransız medyası L'equipe'in haberine göre; Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için Inter ile görüşmelere başladı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardığını iddia etti. Sarı-kırmızılıların Inter ile bonservis görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. İtalyan ekibinin, Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euro bandında bonservis istiyor.