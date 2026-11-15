Galatasaray'ın ocak ayı transfer çalışmaları kapsamında Fiorentina'nın Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Oulai için temaslarını sıklaştırdığı öne sürüldü. Görüşmelerde opsiyonlu kiralama seçeneğinin ele alındığı belirtildi.
Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, anlaşma şartlarını kiralama üzerine kurdu ve müzakerelerini bu doğrultuda sürdürüyor.
OULAI'NİN DE TRANSFERE SICAK BAKTIĞI İDDİA EDİLDİ
Haberde, 20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı, bu yaklaşımının da sarı-kırmızılıların pazarlıklarda elini güçlendirdiği kaydedildi. Opsiyonlu kiralama formülü üzerinde anlaşma sağlanması halinde Oulai'nin ocak ayında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
TRABZONSPOR'UN SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAYI VAR
Oulai, geçtiğimiz temmuz ayında 26 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu. Bordo-mavili kulübün oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 payı bulunuyor.