Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor'u karşı karşıya getiren mücadelede, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun zemini futbolseverlerin dikkatini çekti. Televizyon başındaki bazı izleyiciler, çimlerin görünümünü İngiltere Premier Lig'deki sahalara benzetti.

Lider Galatasaray, RAMS Park'ta devam eden çim yenileme çalışmaları nedeniyle Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmada sahanın yemyeşil ve düzgün görünümü övgü aldı.

"ZEMİN DEDİĞİN BÖYLE OLUR"

Karşılaşmayı izleyen futbolseverler özellikle saha çizgilerinin belirginliğine, çimlerin düzenli görünümüne ve zeminin genel durumuna dikkat çekti. Diğer Süper Lig statlarıyla da karşılaştırmalar yapıldı.

İzleyici yorumlarında, "Zemin dediğin böyle olur", "Adamların sahası Premier Lig zemini gibi" ve "Galatasaray'ın sahası da böyle olmalı" ifadeleri yer aldı.