Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun dördüncü haftası başlıyor. Opta'nın hafta öncesinde yaptığı binlerce simülasyonda, Galatasaray kendi sahasında Stuttgart karşısında favori gösterildi. YAPAY ZEKA TAHMİNİNİ YAPTI Opta'nın tahminlerine göre Galatasaray'ın Stuttgart karşısında kazanma ihtimali yüzde 43,4. Alman ekibinin galibiyet olasılığı yüzde 33, beraberlik ihtimali ise yüzde 23,6 olarak belirlendi. İÇ SAHADA KAZANIRSA İLKİ YAŞAYACAK Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde Alman takımlarına karşı sahasında oynadığı maçlarda daha önce galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılılar, Stuttgart'ı yenmesi halinde bu organizasyonda ilk kez bir Alman ekibini iç sahada mağlup etmiş olacak. Karşılaşma bugün saat 20.45'te başlayacak. GALATASARAY 3 PUAN TOPLADI Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 3 puan topladı. Temsilcimiz, 3 puanla 23. sırada yer alıyor.

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