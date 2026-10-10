Galeri önündeki 2 otomobil kundaklandı

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Bayraklıdede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Kuştur mevkiindeki bir otomobil galerisinin önünde park halinde duran 2 otomobilin üzerine benzin döküp ateşe verdi. "KULLANILAMAZ HALE GELDİ" İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında yaşananlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın sonucunda 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Şüpheli veya şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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