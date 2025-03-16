İskoçya Premier Ligi'nin 30. haftasında Celtic ile Rangers 'Old Firm'de karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Rangers, lider Celtic'i 3-2 yenerek zirve ile farkı eritti.
Mücadelenin 4. dakikasında Raskin ve 37. dakikasında Diomande'nin kaydettiği gollerle Rangers ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Celtic, 49. dakikada Maeda ve 74. dakikada Hatate'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.
CERNY'DEN OLAY HAREKET
Karşılaşmanın 88. dakikasında Rangers kalecisi Butland'ın uzun pasında Igamane topu ağlara gönderdi ve Rangers 3-2 öne geçti. Golün ardından Vaclav Cerny, kulübe arkasında yer alan Celtic taraftarlarına su sıktı.
Ev sahibi taraftarlar, Cerny'nin yaptığı harekete yoğun tepki gösterse de mücadelenin hakemi oralı olmadı.