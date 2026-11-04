Galatasaray'ın Stuttgart karşısında oynadığı maçta saha zemini sarı-kırmızılılara zor anlar yaşattı. Victor Osimhen, karşılaşma sırasında zeminden duyduğu rahatsızlığı teknik heyete iletti. Nijeryalı golcü, bir pozisyonda sakatlanma tehlikesi de atlattı.

Teknik direktör Okan Buruk, kötü bir zeminde oynadıklarını belirterek saha şartlarının iki takımı da yorduğunu vurguladı.

'BİZİ SAVUNMADA ZORLADI'

Karşılaşmanın ardından konuşan İsmail Jakobs da zeminin kayganlığına dikkat çekti. Senegalli futbolcu, saha koşullarının özellikle kendisi ve Roland için güçlük yarattığını söyledi.

Jakobs, "Saha şartları çok zorladı. Zemin futbol oynamak için elverişsizdi ve çok kaygandı. Özellikle ben ve Roland açısından biraz daha zor oldu çünkü saha şartları çok iyi değildi! Bizi savunmada zorladı" ifadelerini kullandı.