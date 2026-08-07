Warner Bros., uzun süredir gündemde olan Game of Thrones sinema filmi iddialarını doğrulayarak, evrenin yeni projesi Aegon's Conquest'ın beyaz perdeye taşınacağını açıkladı.

Film, Westeros tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Aegon Targaryen'in Yedi Krallık'ı fethetme sürecini merkezine alacak. Hikâyede, Aegon ve kız kardeşleri Visenya ile Rhaenys'in ejderhalarıyla birlikte Westeros'a düzenlediği sefer ve Targaryen Hanedanı'nın kıtadaki hakimiyetini kurma mücadelesi anlatılacak.

Aegon's Conquest, Demir Taht'ın kuruluşuna uzanan süreci ve Targaryen egemenliğinin başlangıcını beyaz perdeye taşıyarak, Game of Thrones evreninin en kritik tarihsel olaylarından birini sinemaseverlerle buluşturacak.

Yapımın oyuncu kadrosu, yönetmeni ve vizyon tarihiyle ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmazken, Warner Bros.'un resmi doğrulaması serinin hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

Yeni film, son yıllarda genişlemeye devam eden Game of Thrones evreninin sinemadaki ilk büyük yapımı olma özelliğini taşıyacak.