İngiliz oyuncu Owen Teale, 4. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul’un (DFFI 2026) kapanış töreninde ödül aldı. Fişekhane Ana Sahne’de düzenlenen törende Teale, yönetmenliğini Asa Bailey’nin üstlendiği İngiltere yapımı “Something Pointless” filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

Festivalde öne çıkan yapımlardan “Something Pointless”, En İyi Kurmaca Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Sinematografi, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Ses/Müzik ve En İyi Erkek Oyuncu kategorilerinde toplam 8 ödül kazandı.

VOLKAN KARATAŞ BM ÖZEL ÖDÜLÜ’NÜ TAKDİM ETTİ

Kapanış törenine katılan yönetmen Volkan Karataş, 2023 yılında kendisinin kazandığı Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Özel Ödülü’nü bu yılın kazananına takdim etti.

Tören sonrasında Owen Teale ile bir araya gelen Karataş, oyuncunun İstanbul ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde, festival kapsamında Teale ile aynı etkinlikte bulunmaktan ve daha önce kazandığı ödülü takdim etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

OWEN TEALE İSTANBUL’UN TARİHİ MEKÂNLARINI GEZDİ

Festival için İstanbul’a gelen Owen Teale, kentin tarihi atmosferini yakından tanıma fırsatı buldu. Oyuncu, Şerefiye Sarnıcı’nda düzenlenen Game of Thrones temalı dinletiye de katıldı. Teale, İstanbul ziyaretinde Türk izleyicisinin samimiyetinden etkilendiğini belirtti.