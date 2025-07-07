Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bugün sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi.

Kazada yaralanan İlgezdi'nin hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Gamze Akkuş İlgezdi'nin bugün sabah saatlerinde Ankara'ya yola çıkmak üzere Çanakkale Havalimanı’na giderken trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP İstanbul Milletvekilimiz sevgili Gamze Akkuş İlgezdi bu sabah trafik kazası geçirdi. Haberi büyük bir üzüntüyle aldım. Durumunun iyi olduğunu öğrenmek tesellimiz. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, şu ifadeleri kullandı:

"CHP İstanbul Milletvekilimiz, yol arkadaşım sevgili Gamze Akkuş İlgezdi’nin bugün sabah saatlerinde Ankara’ya yola çıkmak üzere Çanakkale Havalimanı’na giderken trafik kazası haberini büyük bir kaygıyla öğrendim. Ama durumu iyiymiş. Geçmiş olsun Gamze."