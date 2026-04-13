Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda izleyiciyle buluşması planlanan Operasyon Alesta dizisinin kadrosuna dahil olan Özçelik, yıllar sonra setlere dönmeye hazırlanıyor.

GAMZE ÖZÇELİK OPERASYON ALESTA'DA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT’nin uluslararası dijital platformu için hazırlanan Operasyon Alesta, yüksek prodüksiyonlu yapımlar arasında gösteriliyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle çekilecek dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor.





AFRİKA'DAKİ TÜRK MÜHENDİSİ CANLANDIRACAK

Projeye son olarak dahil olan Gamze Özçelik, dizide Afrika’da görev yapan Türk mühendis “Zeynep” karakterine hayat verecek. Uzun yıllardır daha çok yardım çalışmalarıyla gündeme gelen oyuncunun bu dönüşü, kulislerde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.





Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği, senaryosunu Onur Böber’in kaleme aldığı dizinin önümüzdeki günlerde sete çıkması planlanıyor. Kadroda ayrıca Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik ve Aslıhan Güner gibi isimler de bulunuyor.