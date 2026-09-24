GAMZE ÖZÇELİK'E ROMANTİK MESAJ
Reşad Strik, eşi Gamze Özçelik ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Özçelik’e duyduğu sevgiyi dile getiren Strik’in sözleri, paylaşımın en dikkat çeken kısmı oldu.
EŞİ DUYDUĞU SEVGİYİ DİLE GETİRDİ
Oyuncu ve sunucu Reşad Strik, 2024 yılında hayatını birleştirdiği Gamze Özçelik’e sosyal medyadan romantik bir mesaj gönderdi. Eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Strik, Özçelik’e duyduğu sevgiyi dile getirirken mutluluğu için Allah’a şükrettiğini söyledi.
GAMZE ÖZÇELİK İLE NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATMIŞTI
Gamze Özçelik ile Reşad Strik, Haziran 2024’te gerçekleştirdikleri sürpriz bir törenle evlenmişti. Çift, mutlu haberlerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.
Özçelik, oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak ekranlardan uzaklaşmış, ardından yardım çalışmalarına yönelmişti. Umuda Koşanlar Derneğini kuran Özçelik, ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarıyla adından söz ettirmişti.
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Strik ise daha önce katıldığı bir programda Gamze Özçelik ile yollarının nasıl kesiştiğini anlatmıştı.
Strik, Gana'da ziyaret ettiği bir köyün yaklaşık iki yıl sonra Gamze Özçelik ve Umuda Koşanlar ekibi tarafından da ziyaret edildiğini söylemişti. Köydekilerin kendisinden bahsetmesi üzerine Özçelik'in kendisine ulaştığını belirten Strik, derneğe davet edildiğini ve tanışmalarının bu şekilde gerçekleştiğini ifade etmişti.
“GAMZE’YE AŞIK OLDUM”
Reşad Strik, tanışmalarının ardından birlikte yardım faaliyetlerinde bulunduklarını anlatırken aşklarının nasıl başladığını da şu sözlerle dile getirmişti:
“Gana'da bir köye gittim. İki yıl sonra Gamze, Umuda Koşanlar ekibiyle aynı köye gitti. Köydekiler, benim oraya gittiğimden bahsetmiş. Daha sonra Gamze bana mesaj attı ve Umuda Koşanlar Derneği'ne davet etti. Dernek ziyaretine gittim ve tanıştık. Onunla birlikte yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladık. Sonra Gamze'ye aşık oldum ve evlendik.”
“ALLAH’A ŞÜKREDİYORUM”
Eşiyle birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Strik, bu kez de Gamze Özçelik'e olan sevgisini romantik sözlerle ifade etti.
Strik paylaşımında, “Bana krallığımın kraliçesini verdiği, en zor zamanlarda yanımda olan bir eş nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum... Seni bana verdiği için her zaman dua edip O'na şükredeceğim...” ifadelerini kullandı.
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