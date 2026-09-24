“ALLAH’A ŞÜKREDİYORUM”

Eşiyle birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Strik, bu kez de Gamze Özçelik'e olan sevgisini romantik sözlerle ifade etti.

Strik paylaşımında, “Bana krallığımın kraliçesini verdiği, en zor zamanlarda yanımda olan bir eş nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum... Seni bana verdiği için her zaman dua edip O'na şükredeceğim...” ifadelerini kullandı.