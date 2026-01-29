Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik'in, Uğur Pektaş ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Murathan Pektaş 16 yaşına bastı.

Özçelik, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"ÖNCE DUAM SONRA ŞÜKRÜM"

Eski oyuncu, oğlunun arkadan çekilen bir fotoğrafını Sezen Aksu'nun 'Canımsın Sen' adlı şarkısı eşliğinde paylaştı ve şu notu düştü:

"Önce duam, sonra şükrüm. İyi ki doğdun… Allah sana bu dünyada da ahirette de güzellikler versin. Yarattıklarının şerrinden korusun. Bizlere seni her zaman göz aydınlığı kılsın. Seni tarifsiz seviyorum annen."

AVUSTRALYALI AKTÖR İLE EVLENDİ

“Arka Sokaklar” dizisinin setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, 2008 yılında dünyaevine girmişti. 2010'da oğulları Murathan'a kavuşan oyuncu çift, 2011 yılında yollarını ayırmıştı.

Öte yandan oyunculuğu bıraktıktan sonra kurduğu dernekte çalışmalarına devam eden Gamze Özçelik, 2024 yılında Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine girdi.

Gamze Özçelik ile Reshad Strik, zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle de paylaşıyor.

Son olarak birlikte Avustralya'ya giden ünlü çiftten Özçelik, "Biraz da beyimin memleketini görelim" paylaşımıyla adından söz ettirmişti.