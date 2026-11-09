Oyunculuğu bırakarak yardım çalışmalarına yönelen Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik ile birlikte Bağcılar Kitap Fuarı'na katıldı. 2024 yılında evlenen çift, fuarda özel hayatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“DİL BENİ ZORLUYOR”

Boşnak kökenli Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile kültürel açıdan büyük farklılıklar yaşamadıklarını belirten Gamze Özçelik, evde çoğunlukla İngilizce konuştuklarını söyledi.

Özçelik, “Anne Avustralyalı ama baba Boşnak. Kültürel olarak çok da farklı değiliz. Sadece biz evde çoğunlukla İngilizce konuşuyoruz, bu beni zorluyor. Yaşayış olarak çok yakınız ama dil beni zorluyor” diyerek güldü.

HAZİRAN 2024'TE EVLENMİŞLERDİ

Gamze Özçelik ile Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, Haziran 2024'te sürpriz bir kararla evlenmişti. Çiftin yolları ise Umuda Koşanlar Derneği'nin yardım çalışmaları kapsamında Gana'daki bir köyde kesişmişti.

Reshad Strik, daha önce katıldığı bir programda tanışma hikâyelerini, “Gana’da bir köye gittim. İki yıl sonra Gamze ve ekibi aynı köye geldi. Köydekiler benim oraya gittiğimden bahsetmiş. Daha sonra Gamze mesaj attı, derneğe davet etti ve tanıştık. Sonra Gamze’ye aşık oldum ve evlendik” sözleriyle anlatmıştı.