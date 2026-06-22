Kendini "Çarşamba Şeytanı" olarak tanıtan Nana Kwaku Bonsam, İngiltere ile Gana arasında oynanacak Dünya Kupası grup maçı öncesi çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Bonsam, İngiltere'nin yıldız oyuncusu Harry Kane'in performansını etkilemeye yönelik "ruhsal güçler" kullanacağını öne sürdü.

"Büyücü" Bonsam açıklamasında, oyuncunun ciddi şekilde sakatlanmasını istemediğini ancak sahada yer almasını engellemeyi hedeflediğini ifade etti.

RONALDO'YU O MU SAKATLADI?

2014 yılındaki Ronaldo iddiasına da değinen Ganalı büyücü, tanrılarından aldığı özel bir tozu çeşitli bitkilerle karıştırdığını ve Portekizli yıldızın bir figürü üzerinde ritüeller gerçekleştirdiğini söylemişti.

Ayrıca, dört köpek kullanarak "Kahwiri Kapam" adını verdiği özel bir spiritüel karışım hazırladığını da ileri sürmüştü.