2026 FIFA Dünya Kupası sürerken, daha önce yaptığı açıklamalarla futbol kamuoyunda tartışma yaratan Ganalı şaman Nana Bonsam yeniden gündeme geldi.

HARYY KANE'E BÜYÜ YAPMIŞTI

Bonsam, daha önce Gana ile İngiltere arasında oynanan karşılaşma öncesinde İngiliz golcü Harry Kane'in performansını etkilemek amacıyla büyü yaptığını iddia etmiş, daha sonra ise söz konusu büyüyü bozduğunu öne sürmüştü.

'ARJANTİN ELENECEK' DEDİ

Bu kez turnuvanın ilerleyen aşamalarına ilişkin tahminlerde bulunan Bonsam, Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birinin yaşanacağını savundu. Ganalı şaman, Yeşil Burun Adaları'nın turnuvada Arjantin'i eleyeceğini iddia etti.

Şampiyonluk tahminini de paylaşan Bonsam, kupayı Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz'in kazanacağını öne sürdü.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran açıklamaların ardından futbolseverler, turnuvanın eleme aşamalarında yaşanacak gelişmeleri merakla takip etmeye başladı.

Bonsam'ın açıklamaları herhangi bir bilimsel veya somut veriye dayanmayan kişisel iddialar ve kehanetler olarak değerlendiriliyor.