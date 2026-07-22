Türkiye’den 8 bin 167 kilometre uzaklıkta bulunan Batı Afrika ülkesi Gana’dan gelen iki öğrenci Ankara’da hakları için eylem yapan gazileri ziyaret etti. Ganalı gençler, gazilerle kucaklaştı ve işaretlerle destek verdiklerini anlattı. Gaziler de “Bu arkadaşlar 8 bin kilometreden gelip bizi ziyaret ediyor, 500 metre uzaklıktaki Meclis’ten bir iktidar üyesi gelip derdimizi sormuyor’’ diyerek sitem etti. Gaziler

bu sürpriz için

Ganalı misafirlerine teşekkür ederken, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

‘HAKLARINI VERİN’

Güney Koreli gençler de 18 Temmuz’da Güvenpark’ta nöbet tutan gazileri ziyaret etmişti. Gençler, kendi ülkelerinde savaş kahramanlarının el üstünde tutulduğunu ve gazilere haklarının verilmesi gerektiğini söylemişti.

Davutoğlu da ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eylemin 8’inci gününde gazileri ziyaret etti. Gaziler ve aileleriyle görüşen Davutoğlu, taleplerini dinledi. Gaziler Platformu’ndan yapılan açıklamada ise “Bu anlamlı ziyaret, yıllardır süren mağduriyetimizin ve emsal özlük hakları talebimizin duyulması adına bizlere güç ve umut vermiştir” denildi.