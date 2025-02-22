Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, operasyona ilişkin detayları sosyal medyadan şu ifadelerle paylaştı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."