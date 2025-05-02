Garanti BBVA’nın mobil bankacılık hizmetine erişmeye çalışan kullanıcılar, 2 Mayıs itibarıyla uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, pek çok kişi mobil uygulamaya giriş yapamadığını ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediğini dile getiriyor.
Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen faha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştıklarını aktarıyor.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Öte yandan Garanti BBVA tarafından ise resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Erişim problemi yaşayan kullanıcılar, bankanın müşteri hizmetleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgi almaya çalışıyor.