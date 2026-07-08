Garanti BBVA, uluslararası para transferlerinde müşteri deneyimini dönüştürecek ve Türkiye için ilk olma özelliğini taşıyan bir adım atarak Swift’in yeni ödeme şemasına (“Swift’s new payment scheme”) gönderici banka olarak katıldı. Garanti BBVA tarafından ilk etapta İngiltere, İspanya, Avustralya, ABD ve Almanya için devreye alınan yeni ödeme şeması sayesinde Swift transferleri çok daha hızlı, şeffaf, masrafların önden görülebildiği ve takip edilebilir hale geldi.

Yeni nesil Swift ödeme şemasıyla müşteriler; işlem ücretlerini transfer öncesinde net şekilde görebiliyor, gönderilen tutarın alıcıya eksiksiz ulaşacağını biliyor ve transfer sürecini uçtan uca dijital kanallar üzerinden takip edebiliyor. Böylece geleneksel uluslararası para transferlerinde yaşanabilen belirsizliklerin, sürpriz masrafların ve uzun bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, yeni sistemi şu sözlerle değerlendirdi: “Uluslararası ödeme deneyimini müşterilerimiz için daha hızlı, şeffaf ve öngörülebilir hale getirmeyi amaçladık. Swift’in yeni ödeme şeması entegrasyonumuzla yalnızca daha hızlı para transferi değil; müşterilerimize uluslararası işlemler üzerinde daha fazla kontrol, görünürlük ve güven sağlamak da mümkün oluyor. Garanti BBVA olarak, finans sektöründe en yeni çözümleri tüm müşterilerimizle buluşturmak ve hayatlarını kolaylaştırmak üzere çalışmaya ve ilklere imza atmaya devam ediyoruz.”

Swift Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Bölge Yöneticisi Hikmet Can Yılmazsoy konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Müşteriler, uluslararası para transferlerinde de yurt içi ödemelerde alışık oldukları hız, şeffaflık ve öngörülebilirlik seviyesini bekliyor. Bu yeni çerçeve, tam da bu beklentiyi karşılamayı amaçlıyor. Günümüz teknolojisi sayesinde uluslararası ödemelerde çok daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak mümkün hale geldi. Swift olarak, bu dönüşümü hayata geçirmek için dünyanın dört bir yanındaki bankalarla iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz,” dedi.

İlk etapta 5 ülke için devrede

Hem ticari hem de bireysel müşterilerin kullanımına sunulan yeni ödeme şeması kapsamında transfer edilen tutarın alıcı hesaba eksiksiz ulaşması sağlanırken, süreç boyunca işlemin hangi aşamada olduğu dijital kanallar üzerinden takip edilebiliyor. Yeni şema aynı zamanda işlem reddi durumlarında müşterilere daha açık ve anlaşılır bilgilendirme sunulmasına da imkân tanıyor. Mobil kanallara entegre edilen yeni takip ekranlarıyla birlikte müşteriler, transfer süreçlerini daha kolay ve kesintisiz şekilde yönetebilecek.

Swift’in yeni ödeme şeması Garanti BBVA müşterilerinin ödemelerinde İngiltere, İspanya, Avustralya, ABD ve Almanya ödeme ağlarında ilgili ülkelerin yerel para birimlerinde gerçekleştirilen transferlerde geçerli olacak. İngiltere, İspanya ve Avustralya’ya yapılan transferlerde sistemin sunduğu hız ve şeffaflık standartları tam kapasiteyle çalışacak. ABD koridorunda hızlı ödeme deneyimi ilk etapta belirli bankalarla sınırlı olarak sunulurken, Almanya’ya gerçekleştirilecek transferlerde hizmet alıcı ülkenin mesai saatleri içerisinde kullanılabilecek.