Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, çok sayıda sektör için 'ara zam' uygulamasını zorunlu hale getirirken, bankacılık sektöründeki ilk zam haberi Garanti BBVA'dan geldi.
Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olan Garanti BBVA, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde personeline yüzde 12,5 ila yüzde 15 arasında zam kararı aldı.
OCAK AYINDA YÜZDE 22,5 ZAM YAPMIŞTI
Söz konusu artışı yetersiz bulan banka personelleri, ocak ayındaki yüzde 22,5 zam kararına da tepki göstermişti. İlerleyen günlerde tüm bankaların çalışanlarına ara zam kararı alması bekleniyor.