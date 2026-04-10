Ekonomik krizde düşen alım gücü, dizginlenemeyen enflasyon ve her yıl zamlanan ağır vergiler altında ezilen milyonlarca vatandaş sofrasına ne koyacağını kara kara düşünürken, Karayolları Genel Müdürlüğü 5 yıldızlı lüks otel toplantısı ile gündeme geldi. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Bölge Müdürlerinin Antalya’da 4 gün boyunca ultra lüks Resort Cullinan Belek isimli otelde yaptığı toplantının masrafını ise bu bakanlıktan projeler alan garantili müteahhitler karşıladı.

300 KİŞİ KATILDI

4 geceliği kişi başı 110 bin lira olan otelde yapılan ve 300 kişinin katıldığı toplantının toplam faturası yaklaşık 40 milyon liraya ulaştı. Toplantıya ilişkin ihale Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yer almadı. Masrafları Türkiye’nin geleceğini ipotek altına alan garantili yap-işlet-devret projelerinin müteahhitlerinin karşılayıp, sponsor olduğu öğrenildi. Yani akla ve istatistik bilimine sığmayan geçiş garantileri verilen otoyolları işletip milyarlarca lirayı kasasına koyan şirketler, bu garantileri vererek milleti zarara sokan bürokratlara sponsor oldu. Vatandaşın pazardan aldığı sebze meyveden bile alınan vergilerle maaş alan bürokratlar, müteahhitlerin parasıyla 4 gün boyunca ultra lüks otelde konakladı.

Toplantıya genel müdür, genel müdür yardımcıları, 18 bölge müdürü, 18 daire başkanı, yaklaşık 50 müdür ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri de katıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı toplantının seyahat, konaklama, harcırah gibi ödemelerle dört günlük toplantı maliyetinin 50 milyon TL’yi aştığı hesaplanıyor.

Çikolata kaplı çilekle karşılandılar

Cullinan Belek, Antalya’da denize sıfır konumda yer alıyor. Özel plaj, golf sahası, villa odaları ve lüks mağazaların bulunduğu otelde misafirler çikolata kaplı çilek ve makaronla karşılanıyor. Giriş günü odaya meyve ve şarap ikramı da yapılıyor. Otelden çıkışta araca su ve araç kokusu da veriliyor. Bazı odalar doğrudan havuza erişim imkanı sunarken, villalarda özel hizmet seçenekleri ve daha izole konaklama imkanı sağlanıyor.