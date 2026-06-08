Bayram döneminde 9 günlük tatilin etkisi ile köprü ve otoyollarda yoğunluk yaşanırken, araç geçiş garantisi olan köprüler ise kur farkı nedeniyle adeta bir kara delik gibi çalışarak Hazine ödemelerini katladı.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun köprü ve otoyol garanti ödemeleri için söylediği “Hesap basit, dört işlem bilmek yeterli” sözlerine tepki gösteren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yaptığı hesap ile buradaki kara tabloyu ortaya koydu. Osmangazi Köprüsü’nden dokuz günlük bayram tatili süresince Hazine’nin işletmeci firmaya 540 milyon lira fiyat farkı ödemek durumunda kaldığını kaydeden Sarıgül, her araç için 1505 liralık fark ödediğini kaydetti.

HAZİNE EK ÖDEME YAPTI

Açıklamalarında dokuz günlük bayram tatilinde Osmangazi Köprüsü’nde yoğunluk yaşandığına işaret eden Sarıgül, şöyle devam etti: “Ulaştırma Bakanı Uraloğlu günlük garanti edilen 40 binlik araç sayısının ikiye katlandığını açıkladı. Günlük 40 bin araç garantisinin olduğu Osmangazi Köprüsü’nden bayramda 80 bin araç geçmesine rağmen işletmeci firmaya fiyat farkı nedeni ile ödemeler devam etti. işletmeci firma ile yapılan sözleşme gereği araç başına geçiş ücretinin 56 dolar. Bu da sözleşme tarihi itibarıyla 2 bin 500 lira. Geçiş yapan araç sürücüleri ise 995 lira ödedi.

Her araç için 1505 liralık farkı Hazine ödendi.” Bakan Uraloğlu’nun geçiş rakamlarına ilişkin ‘rekor kırdık’ sözlerinin algıdan ibaret olduğuna işaret eden Sarıgül, işletmeci firmaya verilen 40 bin araç garantisinin yaklaşık 100 milyon lira olduğunu, bunun da yüzde 60’ının Hazine’den yani geçmeyen vatandaşın vergilerinden elde edildiğini aktardı.

Sarıgül

Fiyat lirada sabitlenmeli

Bu noktada geçiş ücretinin lira olarak gişede uygulanan ücrete sabitlenmesi gerektiğini aktaran Mustafa Sarıgül, 2025 yılında Osmangazi Köprüsü için fiyat farkı nedeni ile işletmeci firmaya 500 milyon dolarlık ödeme yapıldığını kaydetti. Sarıgül, “Bakan bey önce bu durumu vatandaşa açıklamalıdır, geçiş ücretini dolara bağlayan bu anlayışla garanti edilen araç sayısının iki kat olmasının anlamı kalmamıştır” dedi.