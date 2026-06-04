İktidarın ‘cebimizden bir kuruş çıkmayacak’ diyerek hayata geçirdiği yap-işlet-devret (YİD) projelerinin oluşturduğu kara delik gün geçtikçe büyüyor. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, 2026 yılı başından bu yana YİD modeliyle işletilen köprüler ve otoyollardaki araç geçiş garantisi nedeniyle Hazine’den şirketlere 49 milyar 640 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Bu hesaba göre garantili projeler aylık 10 milyar lira yutmuş oldu.Tutmayan araç geçiş garantileri sebebiyle iktidarın dev şirketlere milyarlarca lira para verdiğini söyleyen Yavuzyılmaz, “AKP’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler” diyerek resmi verileri paylaştı.

GİDERİN YÜZDE 61’İ ŞİRKETLERE

Yavuzyılmaz, “AKP tarzı yap-işlet-devret modeliyle işletilen, köprüler ve otoyollarda; 2026 yılında tutturulamayan araç geçiş garantileri nedeniyle, Hazine’nin yandaş şirketlere devasa tutarlarda ödeme yaptığını tespit ettik. 2026 yılının ilk 5 ayında Hazinen’in yandaş şirketlere yaptığı garanti ödemesi: 49 milyar 640 milyon 288 bin 997 lira. Bunun adı mega soygundur” ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı belgelerde yer alan bilgilere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yılın ilk 5 ayındaki giderleri toplamı 80.9 milyar lira olurken, garantili projelere ödenen para toplam bütçenin yüzde 61’i oldu. Bütçede en yüksek payı garantilere yapılan ödemeler alırken, ikinci sıraya 16.1 milyar lirayla personel giderleri yerleşti.