Minimalist mimarı tasarımlarıyla tanınan Levi Kelly, ABD’nin Ohio eyaletinin güneyindeki mülkünde 1,8 metrekarelik bir mikro ev inşa etti. Toplam maliyeti yaklaşık 5.000 dolar (yaklaşık 237 bin lira) olan yapı, eski bir römork üzerine kuruldu. Kelly, projenin temelinde paslı ve elektrik aksamı arızalı olan eski bir römorku kullandığını açıkladı. Bütçenin büyük bölümü ahşap, yalıtım, elektrik tesisatı ve güneş panellerine harcandı.

Yapının ana maliyet kalemleri arasında Kelly'nin halihazırda elinde bulunan 2.800 dolar değerindeki akü sistemi ile 600 dolara satın alınan ikinci el ısıtma ve klima ünitesi yer aldı. Dış cephede ise dayanıklılığı artırılmış karartılmış sedir kaplama tercih edildi.

İÇ DETAYLARI PAYLAŞILDI

Evin iç mekan tasarımı ve donanımı şu unsurlardan oluşuyor: Üç kişilik oturma alanı sağlayan çok işlevli bank, iklimlendirme sistemini gizliyor. Yatak ise tavana entegre edilmiş katlanır mekanizmayla kullanılıyor.

Mutfak bölümünde mini buzdolabı, katlanabilir musluklu bir evye ve su depoları bulunuyor. Evyenin üzeri kesme tahtası ile kapatılarak tezgah alanına dönüştürülebiliyor. Yapının elektrik ihtiyacı, çatıdaki iki adet güneş paneli ve şarj edilebilir akü sistemiyle karşılanıyor.

Dış alan kullanımı için tasarlanan sökülebilir duş mekanizması giriş bölümündeki bir bölmede saklanıyor. Kamp tipi taşınabilir tuvalet ise yapının arka kısmındaki sandıkta tutuluyor ve gerektiğinde iç mekana taşınabiliyor.

ZORLU HAVA KOŞULLARINA KARŞI TEST ETTİ

Yapının zorlu hava şartlarına dayanıklılığını kar fırtınasında içinde uyuyarak test ettiğini belirten Kelly, 3 yaşındaki oğluyla birlikte evde vakit geçirdiklerini aktardı. Kelly, bu yapıda tam zamanlı yaşamayı planlamadığını, ancak projenin kısıtlı alanlarda yaratıcı çözümlerle yaşanabilir mekanlar oluşturulabileceğini kanıtladığını ifade etti.