Film gibi olay, 14 Ekim 2026’da Almanya'nın Essen kent merkezindeki Kennedyplatz yakınlarında meydana geldi. Essen Cezaevi’nde tutuklu bulunan 34 yaşındaki Diyar (Dijvar) Gündüz, tıbbi muayene için iki cezaevi görevlisinin eşliğinde bir sağlık kuruluşuna götürüldü. Gündüz'ün maskeli iki adamı, binanın merdiven boşluğunda görevlilere saldırarak onları etkisiz hale getirdi. Saldırganlar, gardiyanları kelepçelerken, Gündüz'ün ayağındaki kelepçeyi de sökerek olay yerinden kaçtılar. Cezaevi görevlilerinin olayda yaralanmadığı bildirildi.

SCOOTER İLE KAÇTI

Olayın ardından Essen polisi, Gündüz ve kaçışına yardım ettiği değerlendirilen iki kişinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gündüz, olay yerinden elektrikli scooter ile kaçtı. Polis, firari tutuklunun ve diğer iki şüphelinin nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olanların kendilerine başvurmasını istedi. Yetkililer, şüphelilerin silahlı olma ihtimaline karşı vatandaşları bu kişilere yaklaşmamaları ve şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde 110 numaralı acil polis hattını aramaları konusunda uyardı.

Gündüz’ün uyuşturucu suçları ve tehlikeli yaralama şüphesiyle tutuklu bulunduğu belirtildi. Firarın ardından cezaevi nakillerindeki güvenlik önlemleri ve saldırganların muayene randevusundan nasıl haberdar olduğu da gündeme geldi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, firari tutuklu ile kendisine yardım ettiği değerlendirilen iki kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.