İstanbul’da son dönemde lahmacun fiyatlarında yaşanan büyük farklılıklar, hem bütçeyi zorlamakta hem de gıda güvenliği konusunda endişelere yol açmakta. Farklı semtlerde ve mekanlarda satılan lahmacunun fiyatı, 200 lirayı aşarak vatandaşların cebini yakıyor. Ancak bazı bölgelerde ucuz olan lahmacunlar, içerikleriyle ilgili güvenlik soruları doğuruyor.

BODRUM'UN FAHİŞ FİYATLARI İSTANBUL'UN NORMALİ OLDU

Bir dönem Bodrum’da gündem olan lahmacun fiyatları, şimdi İstanbul’un her köşesinde kendini göstermeye başladı. Özellikle turistik bölgelerde fiyatlar, hem şehirliler hem de turistler için sürpriz bir şekilde artmış durumda. Ortalama 200 TL'ye satılan lahmacunlar, hem büyüklük hem de malzeme bolluğu ile tanıtılsa da, vatandaşlar güvenlik kaygıları taşıyor.

1000 TL'Yİ BULABİLİYOR

İstanbul’daki bazı turistik semtlerde bir lahmacun ve yanına ayran almak, neredeyse 1000 TL’yi bulabiliyor. Hatta piyasadaki en büyük banknot olan 200 TL ile bir lahmacun almak, bu bölgelerde mümkün olmuyor. Semtlerdeki işletmeler, 480 TL’ye sattıkları lahmacunların ve sundukları yeşilliklerin kalite garantisini veriyor, ancak fiyatlar halkı tedirgin ediyor.

Gıda mühendisleri ise lahmacunların güvenliği konusunda uyarılarda bulunuyor. Lahmacun, tağşişe en müsait gıdalardan biri olarak biliniyor. Gıda Mühendisi Nurten Sırma, "Kıyma makinesinden geçirilerek kırmızı etin yerine başka etler kullanılıyor. Maliyeti düşürmek için bazen tavuk taşlığı dahi ekleniyor" şeklinde konuşarak hileli ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.