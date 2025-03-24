Minneapolis'ten 28 yaşındaki Elizabeth'in TikTok videosu, yalnızca iki gün içinde 5,4 milyon izlenmeye ulaştı. Bu dikkat çekici ilginin nedeni, Elizabeth'in ikinci el bir dükkanda bulduğu sıradışı bir lambanın işlevi oldu.

TikTok'ta milyonlarca izlenme alan videoda, 28 yaşındaki sanatçı Elizabeth, ikinci el bir dükkandan bulduğu sıradışı lambayı hayranlıkla sergiliyor.

İlk başta sıradan görünen lamba, elektrik kaynağına bağlandığında parlak renklerle ışıldıyor ve seslere tepki vererek renklerini uyumlu bir şekilde değiştiriyor. Elizabeth, sadece 14,99 dolara satın aldığı bu lambanın işlevlerini keşfederken hayranlığını gizleyemiyor, izleyiciler ise bu şaşırtıcı anlara tanık oluyor.

TikTok'ta büyük ilgi gören Elizabeth'in videosu, yalnızca milyonlarca kez izlenmekle kalmayıp 950 bin beğeniye ulaşarak platformda geniş yankı uyandırdı.

Işık değişimiyle sesleri temsin ediyor

Elizabeth, ikinci el alışverişte bulduğu vintage parçalarla evine farklı bir hava katmayı sevdiğini belirtti. US dergisine yaptığı açıklamada, lambanın işlevinden tam olarak emin olmamasına rağmen üzerindeki "çalışıyor" etiketi nedeniyle riske girmeyi tercih ettiğini söyledi. Aslında bu lamba, ışık değişimleriyle sesleri temsil eden bir renk organı olarak tanımlanıyor. Elizabeth, lambanın çalışmaya başlamasıyla eve gelecek misafirlerini heyecanla ağırlamayı dört gözle beklediğini ifade etti.