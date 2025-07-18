Kadrosuna Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi iki önemli takviye yapan Beşiktaş şimdi daha büyük bir hedefe yöneldi. Kanat transferi konusunda adeta gözünü karartan ve “En iyisini alacağım, onu bulmadan da getirmeyeceğim” diyen Başkan Serdal Adalı’nın Manchester United’dan Alejandro Garnacho’nun peşine düştüğü ortaya çıktı.

DEVAMLI OYNAMA GARANTİLİ TEKLİF

İngiltere'deki temasları sırasında ManU’nun Arjantinli yıldızı daha fazla süre alacağı bir takıma kiralamayı düşündüğü bilgisini alan Başkan Serdal Adalı hemen harekete geçti. 21 yaşındaki oyuncuyla menajerler aracılığıyla temas kurulup oynama garantili teklif sunuldu. Teknik Direktör Solskjaer’in de Manchester United’ı çalıştırdığı dönemden tanıdığı genç futbolcuyu ikna etmek için devreye girdiği öğrenildi.