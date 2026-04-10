Abruzzo bölgesindeki küçük bir köyde, yorgun yolcuları ve meraklı turistleri şaşırtan bir yapı yükseliyor. Dora Sarchese şaraphanesi bünyesinde kurulan özel bir çeşme, ziyaretçilerine tek kuruş ödemeden diledikleri kadar kırmızı şarap içme imkanı sunuyor.

Caldari di Ortona köyünde bulunan bu çeşme, sadece bir turistik cazibe merkezi değil, aynı zamanda tarihi bir hac yolunun parçası olarak hizmet veriyor. İtalya'da türünün ilk örneği olan yapı, geleneksel paylaşım kültürünü modern bir dokunuşla geleceğe taşıyor.

İSPANYA'DAKİ BİR HAC YOLUNDAN İLHAM ALDI

Bu sıra dışı fikrin tohumları, Dina ve Luigi adlı iki İtalyan yürüyüşçünün İspanya'daki ünlü Camino de Santiago yolculuğu sırasında atıldı. Hacıların kullanımı için hazırlanan bir şarap çeşmesine rastlayan çift, bu konsepti İtalya’ya taşımaya karar verdi.

Valentini’nin iş birliğiyle hayata geçen proje, günümüzde Cammino di San Tommaso (Aziz Thomas Yolu) rotasındaki yürüyüşçülerin en popüler mola noktası haline geldi.

24 SAAT AÇIK DEĞİL

Çeşmenin popülaritesi arttıkça, internette yayılan "gün boyu açık" haberleri üzerine işletme sahipleri bir açıklama yapma gereği duydu. Medyada yer alan bazı bilgilerin aksine çeşme, sadece Dora Sarchese şaraphanesinin çalışma saatleri içerisinde hizmet veriyor. Sahipleri, bu cömert hediyenin tüm hacı ve yolculara açık olduğunu ancak ziyaretlerin açılış saatlerine göre planlanması gerektiğini vurguluyor.

Benzer bir konsept Slovenya'nın Marezige bölgesinde de bulunuyor, ancak aralarında temel bir fark var:

Şarap tamamen ücretsiz ve bir geleneksel ikram olarak sunuluyor.

"Refoška Yer Çeşmesi" olarak bilinen tesiste ziyaretçiler, çipli kartlar ve özel kadehler kullanarak yerel şarapları tadabiliyor; ancak bu hizmet ücrete tabi.

Ziyaret için en uygun zamanın hasat mevsimi olan sonbahar ayları olduğu belirtilse de, şaraphane yetkilileri mahzenlerindeki stoklar sayesinde yılın her döneminde "şarap sıkıntısı yaşanmayacağının" garantisini veriyor.