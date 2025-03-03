ABD'de olduğu söylenen bir restoranda yemeğini yemeyenler garsonlar tarafından beyzbol sopalarıyla dövülüyor. İlginç konseptinden dolayı dikkat çeken restorana dair görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde sipariş verdiği yemeği yemeyen kadınlar sopayla dövülüyor.
YEMEK SİPARİŞİ VERİP BİTİRMEYENLERE SOPALI UYARI
Konseptiyle dikkat çeken restoranda Kadın-erkek fark etmeksizin yemeklerini bitirmeyenler şaka amacıyla garsonlar tarafından sopayla uyarılıyor. O anlar ise sosyal medyada ilginç yorumlar neden oldu.
İŞTE O GÖRÜNTÜLERDEN BAZILARI: