Dünyanın her yerindeki kafe ve bölümlerdeki ilgi çekici kutlamalar ilgi odağı olmaya başladı. Son olarak dikkat çekici kampanya Avustralya'nın Sidney şartlarında bulunan Fransız stili Metro St James kafesinden geldi. Metro St James kafesi, ezberden ezber bozan ödeme yöntemiyle sosyal medyada gündem oldu. Kafenin özel tarihlerinde sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında sipariş veren çiftlerden hiçbir şekilde nakit ya da kredi kartı talep edilmedi. Çiftler hesabı garsonların önünde öpüşerek ödedi.

YAPMACIK ÖPÜCÜKLER GEÇERSİZ SAYILIYOR

İşletmenin bu eğlenceli kampanyasındaki şart tek öpücüğün "gerçek ve samimi" olması. Garsonlar, sade bedava kahve alabilmek için yapılan samimiyetsiz ve yapmacık öpücükleri kabul ederek müşterileri geri çeviriyor. Sadece romantizmini ve sevgisini hissettiren çiftler masadan tek kuruş ödemeden kalkabiliyor.

BU SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE DE TEKRARLANMASI BEKLENİYOR

Dünya çapında büyük yankı uyandıran bu sıra dışı fikir, kısa sürede küresel bir akıma dönüştü. Dünyanın farklı ülkelerindeki çok sayıda kafe ve restorandaki benzer kutlamalar Sevgililer Günü gibi özel saatler uygulamaya başladı.

"Partnerini öp, tatlını ve kahveni bedavaya getir" sloganıyla popülerleşen bu eğlenceli geleneğin, yaklaşan Sevgililer Günü'nde de birçok işletme tarafından yeniden yaşama, romantik çiftlere muhteşem bir sürpriz sunması bekleniyor.