Gassal yeni sezon hazırlıklarıyla yeniden gündeme geldi. Her sezon farklı bir sanatçının sesiyle izleyici karşısına çıkan dizinin 4. sezonunda yer alacak isim netleşti.
1. SEZONUN SANATÇISIYDI
İlk sezonda dizinin müziklerini genç sanatçı Şahin Kendirci seslendirmişti. Kendirci’nin yorumladığı parçalar, dizinin karanlık atmosferine farklı bir hava katmıştı.
2. SEZONDA BAYHAN ŞARKI SÖYLEMİŞTİ
İkinci sezonda mikrofonun başına Bayhan geçti. Arabesk ağırlıklı performanslarıyla dikkat çeken sanatçı, sezon boyunca konuşulan isimlerden biri olmuştu.
ÜÇÜNCÜ SEZONDA KUBAT'IN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Üçüncü sezonda ise dizinin müziklerinde Kubat’ın sesi yer aldı. Türk halk müziğiyle öne çıkan sanatçı, yapımın duygusal sahnelerine eşlik etmişti.
Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, hikâyesinin yanı sıra müzik tercihleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor.
4. SEZONDA KİBARİYE SESLENDİRECEK
İlk sezonda Şahin Kendirci, ikinci sezonda Bayhan, üçüncü sezonda ise Kubat’ın yer aldığı dizide bu kez Kibariye sahneye çıkacak. Arabesk müziğin güçlü kadın vokallerinden biri olan Kibariye, dizinin yeni sezon şarkılarını seslendirecek.
