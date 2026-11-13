Pankreas kanseri, tüm kanser vakaları arasında görece az görülse de kansere bağlı ölümlerde önemli bir paya sahip.

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'nda yer alan 2022 yılı verilerine göre hastalığın görülme sıklığı erkeklerde 100 binde 10,3, kadınlarda ise 100 binde 5,4 olarak hesaplandı. 2023 verilerinde ise pankreas kanseri, Türkiye'deki kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 6,7'sini oluşturdu.

ERKEN BELİRTİLERİ BAŞKA RAHATSIZLIKLARLA KARIŞTIRILABİLİYOR

Pankreas kanserinin erken teşhisini zorlaştıran en önemli etkenlerden biri, belirtilerinin çoğu zaman belirsiz olması. Hastalığın ilk işaretleri stres, günlük yorgunluk, yaşlanma veya daha basit sindirim sorunlarıyla karıştırılabiliyor. Bu nedenle birçok kişi, şikayetleri sıklaşana ya da başka belirtiler ortaya çıkana kadar doktora başvurmayı düşünmüyor.

Bu noktada vücuttaki küçük değişiklikleri takip etmek büyük önem taşıyor.

Gastroenterolog ve gastrointestinal cerrah Dr. Samrat V. Jankar, özellikle yemeklerden sonra ortaya çıkan bir sindirim sorununa dikkat çekiyor.

YEMEK SONRASI SİNDİRİM GÜÇLÜĞÜNE DİKKAT

Dr. Jankar'a göre sindirim güçlüğü veya kişinin yiyecekleri sindirme biçiminde meydana gelen belirgin değişiklikler, pankreas kanserinin erken belirtileri arasında yer alabiliyor. Uzman, daha önce Parade'e yaptığı açıklamada bazı hastaların yemeklerden sonra sindirim sorunları yaşadığını ve yiyecekleri sindirme becerilerinde değişiklik fark ettiğini belirtmişti.

Pankreas, tüketilen besinlerin parçalanmasına yardımcı olan sindirim enzimlerini üretiyor. Bu organda gelişen bir tümör, söz konusu işlevi olumsuz etkileyerek sindirim sorunlarına yol açabiliyor.

Bu belirtinin fark edilmesi her zaman kolay olmuyor. Çünkü özellikle ağır veya büyük öğünlerin ardından hazımsızlık yaşamak oldukça yaygın. Bu nedenle kişiler, tekrarlayan sindirim sorunlarını çoğu zaman yediklerine bağlayarak önemsemeyebiliyor.

Dr. Jankar, pankreas kanserinin geç teşhis edilmesinin nedenlerinden birinin de erken belirtilerin fark edilmesinin zor olması ve başka sağlık sorunlarıyla karıştırılması olduğunu vurguluyor.

BU BELİRTİLER DE GÖRÜLEBİLİYOR

Yemek sonrası sindirim güçlüğünün yanı sıra pankreas kanserinin başka erken belirtileri de bulunuyor. Uzmanların dikkat çektiği belirtiler arasında şunlar yer alıyor:

Daha önce yaşanmayan ve tekrarlayan kabızlık veya ishal gibi bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler

Karnın üst bölümünde veya sırtta ağrı

Nedeni açıklanamayan ani kilo kaybı

Sürekli yorgunluk ve halsizlik

Ciltte ve göz aklarında sararma (sarılık)

Daha az yaygın belirtiler arasında ise kan pıhtılaşması, depresyon ve yüz ya da vücutta şişlik görülebiliyor.

BU ŞİKAYETLERDE NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Dr. Jankar, söz konusu belirtilerden herhangi birinin fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden doktora başvurulmasını öneriyor.

Hekim, hastanın şikayetlerine ve muayene bulgularına göre bilgisayarlı tomografi (BT) taraması isteyebiliyor. Ayrıca pankreas kanseriyle ilişkili olabilecek bazı bulguları değerlendirmek amacıyla kan testleri de yapılabiliyor.

Bu incelemeler kesin sonuç vermediğinde ise tanıyı doğrulamak için biyopsiye başvurulabiliyor.

Öte yandan, ara sıra yaşanan hazımsızlığın oldukça yaygın olduğu ve çoğunlukla ciddi bir sağlık sorununa işaret etmediği unutulmamalı.

Sindirim güçlüğü yeni başlamışsa, sürekli tekrarlıyorsa veya açıklanamayan kilo kaybı, karın ya da sırt ağrısı ve sarılık gibi başka belirtilerle birlikte görülüyorsa doktora başvurmak önem taşıyor.