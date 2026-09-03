Gaziantep'te halk sağlığını tehdit eden gıda üretimi yapan iş yeriyle ilgili büyük önlem alındı. Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimleri sürdürdü. Denetimler sırasında bir işletmede, gerekli üretim koşullarına uygun olmayan bir ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı belirlendi. Ekiplerin incelemelerinin ardından, iş yerinde bulunan yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü imha edildi. Halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

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