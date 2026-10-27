Gennaro Gattuso yönetimindeki Lazio, Serie A'nın 9. hafta açılış maçında Sassuolo'yu deplasmanda 6-2 yendi. Mapei Stadyumu'nda sekiz golün atıldığı karşılaşmada konuk ekip iki penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Lazio'nun gollerini 2. dakikada Taylor, 13. dakikada Isaksen, 16. dakikada Floriani, 45+1. dakikada Zaccagni ile 55 ve 65. dakikalarda Noslin kaydetti. Sassuolo'nun golleri ise Thorstvedt ve Esposito'dan geldi.

Konuk ekipte Zaccagni 50. dakikada, Frattesi ise 61. dakikada penaltı vuruşlarını gole çeviremedi.

DOKUZ MAÇTA SEKİZ GALİBİYET

Sezon başında takımın başına geçen Gattuso yönetimindeki Lazio, ligde oynadığı dokuz maçta sekiz galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Başkent temsilcisi bu sonuçla 25 puana ulaşarak ilk sıradaki yerini korudu. Sassuolo ise 8 puanda kaldı.