İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile arası geçen yıl bozulmuştu.

Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babasının kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses de "Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur. Ben mağaradan çıktım, köpek gibi çalışıp bugünlere geldim" demişti.

Babasıyla küslüğü devam eden Dilan Çıtak şimdi ise gündeme çok farklı bir konuyla geldi.

Instagram'da bir videonun yayılmasıyla ortalık bir anda karıştı.

Mega Mag adlı hesaptan "Dilan Çıtak gay barda dans ederken görüntülendi" başlığıyla bir paylaşım yapıldı.

Video kısa sürede gündem olunda Dilan Çıtak açıklama yaparak o kadının kendisi olmadığını söyledi ve gelen yorumlara ateş püskürdü.

İddiaları "asparagas haber" olarak niteleyen Çıtak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede linç bir refleks, cehalet bulaşıcı. Neyin ne olduğunu anlamaya gerek duymadan saldırmak için tetikte bekleyen bir tayfa… Sizitanıyorum; zamanında da anlamadan kötü kız ilan edenler sizdiniz. Çünkü bu ülkede doğru olmanın bir önemi yok, hedef olman yetiyor."

Daha sonra da videodaki genç kızın kendisine attığı mesajı paylaştı.

Öfkesi dinmeyen Dilan Çıtak ardından açıklama yaptığı videoları yayınladı.