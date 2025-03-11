Münih merkezli gayrimenkul odaklı küçük bir banka olan Obotritia, uzun süredir yaşadığı mali zorlukların ardından resmen iflas ettiğini açıkladı. Artı49'un haberine göre, Almanya'nın finansal düzenleyicisi Bafin, bankanın iflas sürecinin başladığını duyurdu.

MEVDUAT SAHİPLERİNE DEVLET GÜVENCESİYLE ÖDEME YAPILACAK

Bafin, bankanın yaklaşık 1.300 müşterisinin mevduatlarını geri ödeyemeyeceğini belirterek, tazminat durumu ilan etti. Bu, yasal mevduat sigortasının devreye girdiği ve belirli bir limite kadar müşterilere ödeme yapılacağı anlamına geliyor. Her müşteri için en fazla 100 bin Euro'ya kadar ödeme yapılması beklenirken, bazı özel durumlarda bu limitin aşılabileceği de ifade edildi.

Obotritia Bankası, daha önce tasfiye sürecine girmişti ve geçtiğimiz hafta Bafin tarafından iflas başvurusu yapılmıştı.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ KRİZ BANKAYI ZORA SOKTU

2019 yılında kurulan Obotritia Bankası, özellikle ticari gayrimenkul yatırımlarına odaklanmıştı fakat COVID-19 sonrası yaşanan ekonomik kriz, bu sektörü olumsuz etkiledi ve bankanın mali durumunu daha da zorlaştırdı.