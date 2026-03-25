İstanbul’da çok sayıda konut projesine imza atan Metal Yapı’nın sahibi Ömer Saçaklıoğlu 2020 yılında hayatını kaybetti. Saçaklıoğlu’nun ölümünün ardından çocukları ile üvey anneleri arasında miras kavgası başladı. Aile bireyleri bir taraftan 20 milyarı bulan mal varlığının paylaşımı konusunda mahkeme koridorlarına koştururken, bir taraftan da icra davalarıyla karşı karşıya kaldılar.

"BİLİRKİŞİ YANLIŞ HESAPLAMA YAPTI"

Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Hollanda menşeli International Education Systems'in Doğa Koleji'nden alacağından ötürü için Metal Yapı'nın Bebek'teki bir villanın yarı hissesi ve Göktürk'teki 35 taşınmaz icradan satışına karar verdi. Satışa çıkarılan hisse ve taşınmazların kıymet takdiri, bilirkişilerin belirlediği fiyatın çok altında olması nedeniyle Metal Yapı ve Ömer Saçaklıoğlu yeni kıymet takdiri belirlenmesi için karşı dava açtı. 37'nci İcra Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede. Bir önceki bilirkişi heyetinin eksik hesaplama yaptığına yer verildi.

Patronlar Kulisi’nden Ercan Öztürk'ün haberine göre Bebek'teki taşınmazın yarı hissesine 114 milyon TL kıymet takdiri belirlenirken, Göktürk'teki 35 taşınmazın her birine 13 milyon TL ile 23 milyon TL arasında kıymet takdiri belirlendi.

EKONOMİK KRİZ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi: ''Ülkemizde yaşanan enflasyon artışı, altın fiyatındaki ve döviz kurlarındaki hızlı yükseliş, akaryakıt fiyatlarının önlenemez artışı gibi tüm etkenlerin gayrimenkul fiyatlarını da direkt etkilediği bugünlerde eldeki raporun gerçek bir değer yansıttığından bahsetmek imkansızdır. Böylesi önemli bölgelerde yer alan taşınmazlar için biçilen değer gerçek değerinin çok altındadır. Tüm bu yönleriyle mevcut durumu değerlendirdiğimizde alanında uzman olan bilirkişilerin bu durumu göz ardı etmeleri ya da bahsi geçen tüm bu ekonomik şartları dikkate almadan değer biçmeleri imkansızdır. Dava konusu taşınmazların özelliklerini de esas aldığımızda İstanbul'un şu anda en gözde yerinde yer alan bu taşınmazlar için takdir edilen bedellerin çok düşük kaldığı tartışmasızdır''

Ömer Saçaklıoğlu, Doğa Koleji’ni satın almadan önce de İBB’ye yaptığı arsa satışıyla gündeme geldi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ortak iş yaptığı Metal Yapı Konut’tan satın alınan Fatih Vatan Caddesi’ndeki arazinin satış süreci, İBB müfettişleri tarafından incelendi. Müfettişler, belediyenin bu süreçte 106 milyon dolar zarara uğratıldığını tespit etti.

İBB Teftiş Kurulu’nun raporunda, şirketin toplam 6 bin 348.94 metrekarelik araziyi 2011 yılında Fatih Belediyesi’nden KDV hariç 25 milyon liraya satın aldığı ve aynı araziyi, 2017 yılında İBB’ye KDV dahil 429 milyon 733 bin 598 liraya sattığı anımsatıldı.

REZAN EPÖZDEMİR MALIMIZA ÇÖKTÜ!

İstanbul’da onlarca projeye imza atan Metal Yapı’da yönetimin değişmesi ile birlikte, şirketin içinin boşaltıldığı iddiası da bir süre gündemi meşgul etti. Şirketin Göktürk’te bulunun 100 değerli gayrimenkulü, 12 Ekim 2022’de icra dairesi eliyle rızai yolla satıldı. Anılan gayrimenkuller H. Kurtaran’ın (59) sahibi olduğu Kurtaran Gayrimenkul AŞ’ye 243 milyon 508 bin liraya satıldı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, satışı yapılan gayrimenkullere ilişkin tapu iptal davası açıldı. Dava dilekçesinde, Kurtaran Gayrimenkul’ün satıştan kısa süre önce, 11 Ağustos’ta, 100 bin TL sermaye ile kurulduğu, şirket sahibi görünen kişinin ise anılan gayrimenkulleri alabilecek mali güçte olmadığı öne sürüldü. Dilekçede, satışı yapılan gayrimenkullerin piyasa değerinin 1-2 milyar lira seviyesinde olduğu öne sürüldü. Saçaklıoğlu ailesi, Kurtaran Gayrimenkulu avukat Rezan Epözdemir tarafından kurulduğunu iddia etti. Ömer Saçaklıoğlu'nun Hollanda'da yaşayan oğlu Mehmet Saçaklıoğlu, "Rezan ve ekibi annemin bütün mirasına el koydu. Annem için tutuklama kararı çıkardılar ve ülkeye girmesini engellediler. Annemin milyarlarca dolar yasal mirasına yıllardır çöktüler." şeklinde açıklama yapmıştı.