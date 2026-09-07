Gayrimenkul avukatı Jennifer Steel, ev gezilerinde tüm gidişatı değiştirecek o kritik soruyu ve alıcıların asla es geçmemesi gereken stratejik detayı açıkladı.

Yeni bir ev arayanlar genellikle odaların genişliğine, kombiye, su basıncına ya da duvarlardaki nem ve küf izlerine odaklanır. Ancak tecrübeli gayrimenkul avukatı Jennifer Steel'e göre, fiziki incelemelerden çok daha önce yapılması gereken bir hamle var. Steel, potansiyel alıcıların mülkü gezerken sorması gereken ilk ve en önemli soruyu şu sözlerle açıklıyor: "Satıcının durumu nedir?"

SATICININ PSİKOLOJİSİNİ ÇÖZMEK PAZARLIKTA DEV AVANTAJ SAĞLIYOR

Satıcının evi neden ve hangi şartlarda sattığını öğrenmenin alıcıya muazzam bir koz verdiğini belirten Steel, toplanması gereken kritik bilgileri şöyle sıralıyor:

Satışın Aciliyeti: Satıcı hızlı bir nakit akışına mı ihtiyaç duyuyor, yoksa acelesi olmadan yüksek teklif mi bekliyor?

Mülkün Hukuki Durumu: Ev miras yoluyla kalmış bir tereke satışı mı, yoksa yatırım amacıyla alınıp elden çıkarılan eski bir kiralık mülk mü?

Boş Kalma Süresi: Mülk ne kadar süredir boş duruyor?

Bu soruların yanıtları, alıcının teklif stratejisini satıcının ihtiyacına göre şekillendirmesini ve masaya çok daha güçlü oturmasını sağlıyor.

EVİN İÇİ KADAR DIŞINDAKİ BU DETAYA DA DİKKAT

Binanın teknik durumunu incelemenin doğal olduğunu ifade eden uzman isim, fiziksel yapının ötesinde hayati bir uyarıda daha bulunuyor: Otopark sorunu.

Gayrimenkul alırken sadece daireye özel otopark olup olmadığına değil, mahallenin genel park kapasitesine de bakılması gerektiğini vurgulayan Steel, alıcılara şu tavsiyede bulunuyor: "Evi farklı saatlerde tekrar ziyaret edin. Komşuların kaç arabası var? Sokaklar tamamen dolu mu? İnsanlar kaldırımlara park etmek zorunda kalıyor mu?"

Steel, taşındıktan sonra fark edilen otopark çilesinin insanları ciddi anlamda bunalttığını ve birçok kişinin bu yüzden evini kısa süre içinde yeniden satışa çıkarmak zorunda kaldığını hatırlatıyor.