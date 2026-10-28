Çocuk yaşta rol aldığı filmlerle tanınan ve uzun yıllar “Küçük Emrah” adıyla hafızalara kazınan Emrah Erdoğan, bu kez gayrimenkul yatırımlarıyla gündemde. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcının evleri, ticari mülkleri ve kira gelirleri hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

200’Ü AŞKIN EVİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İstanbul ve Bodrum’da gayrimenkulleri bulunduğu belirtilen Emrah’ın kaç daireye sahip olduğu konusunda farklı rakamlar gündeme geldi. Bazı haberlerde şarkıcının 200’ü aşkın evi olduğu öne sürülürken, başka iddialarda bu sayının 300’ü geçtiği ileri sürüldü.

Ünlü şarkıcının mülklerinden elde ettiği aylık kira gelirinin ise yaklaşık 300 bin dolar, yani 10 milyon lira olduğu iddia edildi. Ancak bu rakamlar bağımsız olarak doğrulanmış bilgiler değil.

3 MİLYON DOLARA SPOR KOMPLEKSİ ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Emrah’ın yatırımlarının yalnızca konutlarla sınırlı olmadığı da iddialar arasında yer aldı. Şarkıcının İstanbul’da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı, ardından aynı binada bulunan 12 dükkânı ve bir dubleks daireyi de portföyüne eklediği belirtildi.

Sanatçının Şişli’de 3,5 milyon liraya bir ev, Bodrum’da ise 8 milyon lira değerinde lüks bir villa aldığı da öne sürülen bilgiler arasında yer aldı. Emrah’ın yaz aylarını Bodrum’daki villasında geçirdiği belirtildi.

300 DAİRESİNİ SATTIĞI DA KONUŞULDU

Emrah’ın gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili haberlerde dikkat çeken bir başka iddia da yüzlerce dairesini sattığı yönündeydi. Şarkıcının 300 dairesini elden çıkararak daha büyük projelere yöneldiği ileri sürüldü. Ancak satışın ne zaman gerçekleştiğine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

2022’DEKİ GELİRİ DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Emrah’ın kazancı daha önce de gündeme gelmişti. 2022 yılında mahkemeye gelir beyanında bulunduğu süreçte, aylık kazancının 400 bin lira olduğu belirtilmişti. Aradan geçen yıllarda şarkıcının gayrimenkul varlığı ve kira gelirine ilişkin iddialar yeniden dikkat çekti.