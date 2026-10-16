Direksiyon başındayken ağır bir kokuya neden olan Bryan’ın ardından otobüsü devralan meslektaşı Samantha Bingham, kokpitteki kokunun dayanılmaz boyutta olduğunu belirterek durumu yönetime bildirdi.

Vardiya sonrası eve gittiğinde üzerindeki ağır koku yüzünden eşinin tepkisiyle karşılaşan Bingham, kıyafetlerini yıkayıp hemen duşa girmek zorunda kaldığını aktardı.

Yaşanan olayın ardından direksiyon başında gaz çıkarmanın insani bir durum olduğunu savunan kadın şoför Bryan, kişisel hijyen yetersizliği gerekçe gösterilerek deneme süresinde işten çıkarıldı.

AYRIMCILIK VE TACİZ İDDİASIYLA DAVA AÇTI

Karara tepki gösteren Bryan, mesane zayıflığı ve çeşitli psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu belirterek eski şirketine engelli ayrımcılığı ve taciz iddiasıyla dava açtı.

Görülen duruşmada adli süreç tamamlanarak mahkemenin nihai kararı açıklandı. Davaya bakan Yargıç Jonathan Walters, otobüsteki ağır kokunun idrar kaçırma veya mesane zayıflığıyla bir ilgisinin olmadığını, sindirim sisteminden kaynaklı yoğun gaz kokusundan ibaret olduğunu tespit etti.

DAVA REDDEDİLDİ

Şirket yönetiminin şoförün sağlık sorunlarından haberdar olmadığını belirten yargıç, işten çıkarma kararında herhangi bir ayrımcılık ya da taciz bulunmadığına hükmederek davanın reddine karar verdi.