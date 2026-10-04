Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı 17 Eylül Mahallesi Sanayi Sokak'ta sabah saat 06.00 sıralarında feci bir patlama ve yangın yaşandı.

4 katlı bir apartmanın 1’inci katında ikamet eden Hasan Çelikalp, kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdiğinde ortamda doğal gaz kokusu hissetti. İddiaya göre Çelikalp, gaz kaçağından şüphelenerek çay demlemek için ocak yerine mutfak tüpünü yakmayı tercih etti.

PATLAMA SESİYLE BİNA SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Mutfak tüpünün yakılmasıyla birlikte sıkışan gaz büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın hemen ardından dairede yangın çıktı. Binada bulunan vatandaşlar büyük bir panikle kendilerini sokağa atarken, durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak patlama ve yangının şiddeti nedeniyle binadaki 2 daire kullanılamaz hale geldi.

ÇAY DEMLEMEK İSTEYEN EV SAHİBİNİN DURUMU AĞIR

Olayda ev sahibi Hasan Çelikalp ile aynı evde ve üst katta bulunan 5 kişi yaralandı. Adrese sevk edilen ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Hasan Çelikalp'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.