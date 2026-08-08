Rus enerji devi Gazprom, Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki stok seviyelerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Şirket, 6 Ağustos itibarıyla Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolarında bulunan gaz miktarının, önceki yıllarda aynı tarihte kaydedilen seviyelerin altına indiğini bildirdi.
Gazprom tarafından yapılan açıklamada, verilerin Gas Infrastructure Europe (GIE) kayıtlarına dayandığı belirtildi. Avrupa'daki depolara doğal gaz enjeksiyonunun sürdürülmesinin giderek zorlaştığına dikkat çekilen açıklamada, mevcut stok seviyelerinin kış ayları açısından risk taşıdığı ifade edildi.
Şirket, depolardaki gaz miktarındaki düşüşün özellikle soğuk hava döneminde tüketicilere kesintisiz doğal gaz sağlanması konusunda ciddi soru işaretleri oluşturduğunu savundu.
KIŞ ÖNCESİ STOKLAR GÜNDEME GELDİ
Avrupa'da doğal gaz depolarının kış sezonuna hazırlık açısından kritik öneme sahip olması nedeniyle, stok seviyelerindeki değişim enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Gazprom, mevcut tablonun Avrupa'nın soğuk dönemlerdeki doğal gaz talebini karşılaması açısından risk oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı ise son yıllarda yaptırımlar, enerji politikalarındaki değişiklikler ve alternatif tedarik güzergâhlarının devreye girmesi nedeniyle önemli ölçüde geriledi.