Yalova'nın Kadıköy beldesinde, fren yerine gaza basan E.G. isimli kadın sürücü kaldırımda yürüyen 18 yaşındaki lise öğrencisi Sena Nur Şahin'i otomobilin altına aldı. Ağır yaralanan genç kız hastanede entübe edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre E.G. , idaresindeki otomobilini park etmek istediği sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basınca; kaldırımda arkadaşıyla yürüyen 18 yaşındaki Sena Nur Şahin’e çarparak aracın altına aldı. Kazayı gören vatandaşlar, yardıma koşarak otomobili kendi çabalarıyla kaldırıp Şahin’i aracın altından çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucu ağır yaralanan Sena Nur Şahin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede entübe edilen genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya sebep olan sürücü E.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.