Uzun yıllar Brüksel'den Türkiye'ye haberler geçen, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Basın Başdanışmanlığı'nı yapan usta gazeteci Ahmet Sever'den acı haber.

Ahmet Sever, İstanbul Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. Bilinen bir rahatsızlığı olmayan Ahmet Sever'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

AHMET SEVER KİMDİR?

Ahmet Sever, 1960 yılında Konya’da doğdu. Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Ahmet Sever, 1983-1998 yılları arasında Milliyet Gazetesi Brüksel muhabir ve temsilciliği yaptı. Ardından Türkiye’ye dönerek Milliyet ve CNNTURK’te haber müdürü olarak çalıştı.

2003 yılında Başbakanlığı döneminde Abdullah Gül’ün AB ve İletişimden Sorumlu Başdanışmanlığı görevinde bulunan Ahmet Sever, 2004-2007 yıllarında Avrupa Birliği İletişim Grubu (ABİG) Başkanlığını yürüttü.

21 yılı Milliyet'te olmak üzere 23 yıl gazetecilik yapan Ahmet Sever, son 5 yıl Gül'le birlikte çalıştı. Gül'ün Avrupa Birliği ve İletişimden Sorumlu Başdanışmanı olan Ahmet Sever, son 4 yıldır da Türkiye'nin AB ülkelerine tanıtımı için kurulan AB İletişim Grubu Başkanlığı'nı yürüttü.

Cumhurbaşkanı Gül, Ahmet Sever'i, 18 yıl Çankaya Köşkü'nün basınla ilişkilerini yürüten Metin Yalman'ın istifasıyla boşalan Medya, İletişim ve Halkla İlişkiler Başmüşavirliği görevine atadı.